AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar görevinden istifa etti

AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Hikmet Ayar, AK Parti İl Başkanlığı'nda gazetecilerle bir araya geldi.

Basın toplantısında konuşan Ayar, Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçim sonuçlarından memnun olmadıklarını ifade etti.

Hikmet Ayar, Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamasında tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de AK Parti'de düşüş yaşandığına vurgu yaparak, "31 Mart seçimleri ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Belediye başkanlık oylarımızda da İl Genel Meclisi oylarımızda da tüm Türkiye’de olduğu gibi bir düşüş vardır. Türkiye genelindeki düşüş ile Rize’deki düşüş aynı oranda olmuştur" dedi.

Ayar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimlere katılım oranında da düşüş olmuştur. 2019’a göre Türkiye genelinde seçime katılım yüzde 84,61‘den yüzde 78,55’e düşerken Rize’de yüzde 83,24’den yüzde 78,73’e düşmüştür. 2019 yılında 18 belediyeden 14 belediye kazanmışken 31 Mart’ta 13 belediye kazandık. 2019’da kaybettiğimiz iki ilçe belediyesini bu sefer kazanırken, daha önce kazandığımız üç belediyeyi kaybettik. 14 belediyemiz vardı. Şimdi de 13 belediyemiz var. Bu 13 Belediyenin sekiz tanesi eski arkadaşlarımız, beş tanesi de yeni isimlerdir. 30 il Genel Meclisi üyeliğinden 25 tanesi bizde iken şimdi yine 24 üyelik bizde. Bu 24 İl Genel Meclisi üyemizin 15 tanesi yeni isimlerden oluşmuştur. İl Belediye meclisimizde 31 üyeden 25 tanesi yine bizde. Bu 25 üyenin 11 tanesi eski arkadaşlarımızdan oluşurken 14 tanesi de yeni arkadaşlarımızdan oluşmuştur. Bütün bu sonuçlarla Rize her yönden Türkiye birincisi olmasına rağmen bu sonuçlar elbette bizi mutlu edecek sonuçlar değildir."

Seçimlerden önce de istifa etmek istemiş

Başkan Ayar, seçimlerden önce görevden affını istediğini fakat kendisine izin verilmediğini ve seçimler bitince tekrardan görevden affını istediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimini yapmak üzere 1 Mart 2023 tarihinde tekrar AK Parti Rize İl Başkanlığı görevine getirildim. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinde sonra İl Başkanlığı görevinden ayrılmama izin verilmedi. Kongreleri yapacaksın dediler. Kongreler ertelenince yerel yönetimler seçimini de yapacaksın dediler. Böylece bugünlere geldik. 2 kere sözlü 2 kerede yazılı olarak görevden affımı istememe rağmen müsaade alamamıştım. Seçim sonuçlarını değerlendirirken de ifade ettiğim gibi 31 Mart seçimlerinde hem il genel meclisi oylarında hem de belediye Başkanlığı oylarında Rize Türkiye birincisi olmasına rağmen kendimizi başarılı addetmiyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın elini rahatlatmak adına bu işi Rize’den başlatalım diyerek Rize İl Başkanlığı görevimizden affımızı istedik. Tekrar altını çiziyorum bizi memnun etmese de Rize seçim sonuçları olarak hâlâ Türkiye birincisidir. Türkiye birincisi olan Rize’nin il başkanı olarak görevden affımı isteyerek bu süreci başlatmak istedim. Bu kararım seçim sonuçlarından bağımsız olarak alınan bir karardır. Zira yukarıda da belirttiğim gibi seçim öncesinde bu talebimi 2 kere yazılı, 2 kere de sözlü belirtmiştim. Umarım ve ümit ediyorum ki Genel Merkezimiz bu sefer bu talebimi kabul edecektir. Sadece il Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Bir nefer olarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Partimin emrinde olmaya her zaman devam edeceğim."