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AK Parti sahaya indi, Türkiye’nin röntgenini çekti! Rapor Erdoğan'a sunulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bakanlar, milletvekilleri, genel merkez yönetimi ile il ve ilçe başkanlarının sahaya indiği Türkiye Buluşmaları’nda her yaştan vatandaş sorunlarını dile getirdi. Halkın eleştirileri, talepleri ve önerileri tek tek not alınıp rapor haline getirildi.

Haber Merkezi
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AK Parti sahaya indi, Türkiye’nin röntgenini çekti! Rapor Erdoğan'a sunulacak
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AK Parti, Türkiye Buluşmaları kapsamında sona yaklaşırken, ülke genelinde vatandaşlarla yüz yüze bir araya gelerek sorunları dinledi. Seçmenle doğrudan temas kuran AK Parti, sıkıntıları yerinde tespit etti. Bakanlar, milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve il ile ilçe başkanları tam kadro sahada yer alarak Türkiye’nin durumunu detaylı şekilde analiz ediyor.

Parti yönetimi, şehirlerde yerel ve ulusal bazda basın toplantıları gerçekleştirerek, diğer siyasi partilerden AK Parti’ye geçiş yapan yerel siyasilere rozetlerini takıyor.

Dayanışma mesajı veriliyor

Önceki dönem siyasetçilerle de bir araya gelinerek, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veriliyor. Saha çalışmalarında ve parti içi faaliyetlerde teşkilatlar ile uyumlu hareket edilmesi isteniyor. Kongre sürecine giderken küskünlüğe ve kırgınlığa yer bırakmamak için her kapıyı çalan AK Parti, şehrin önemli STK ve kanaat önderleri ile de bir araya gelerek; esnaf, fabrika ve iş yeri ziyareti yapıyor. Kadın ve gençlik kolları ile çeşitli programlar düzenleyerek, gönül ziyaretleri yapan parti teşkilatı, dezavantajlı kesimler ile şehit ve gazi ailelerini de ziyaret ediyor.

Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

Ziyaretlerde, esnaf ve iş dünyasına, yapılan teşvik ve sübvansiyonlar, gençlere, eski ve yeni Türkiye’nin durumu, STK’lara ise ekonomi başta olmak üzere birçok konuda toplumu hedef alan manipülasyon ve dezenformasyonların aslı astarı anlatılıyor. Program sonunda oluşturulan raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve partinin 2028’e giden yeni rotası belirlenecek.

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