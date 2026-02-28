AK Parti Sözcüsü Çelik: 28 Şubat, değerlerimize düşmanca bakan saldırgan ve vahşi bir projeydi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 28 Şubat darbesine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm darbe ve postmodern darbelerin ülkeye ve millete karşı yapılan kötülükler olduğunu belirterek, millet iradesini hedef alan tüm girişim ve müdahalelerin ise millete düşmanlık olduğunu ifade etti.

Çelik, 28 Şubat postmodern darbesinin de ülkeye dönük bir kötülük ve düşmanlık projesi olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"28 Şubat, değerlerimize düşmanca bakan saldırgan ve vahşi bir projeydi. Dış destekli bu süreçte binlerce gencimizin dünyası karartıldı. Ülkemize, gençlerimize ve değerlerimize dönük kötülükler darbeciler ve vesayet odakları tarafından ortaya konuldu. Fakat bu şebekenin tıpkı benzerleri gibi hesap edemediği şey millet iradesinin sarsılmaz gücüydü. Bin yıl sürecek denen kirli zihniyet milletin vicdanında mahkum edildi. Cumhurbaşkanımız, milletimizin değerlerine düşman bu odaklara karşı, dünya siyaset tarihine geçmiş bir mücadele vermiştir. Bu mücadele, her türlü bedeli ödemeyi göze almış, milletimizin ruh köküne bağlı bir hakikat ve demokrasi mücadelesidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemize kötülük etmek isteyen dış odakların aracı olan darbeler tarih önünde lanetlenmiş ve hak ettiği karşılığı bulmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir mücadeleyle milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırdık. Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca verdiği bu mücadele, milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir. Ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine kötülük peşinde koşanların cevabı tarih önünde verilmiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."