AK Parti Sözcüsü Çelik: Batı Şeria’ya egemenlik dayatılması "mekansal soykırım"

Ömer Çelik, AK Parti adına yaptığı sosyal medya paylaşımında, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da egemenlik kurma girişimlerini sert sözlerle eleştirdi. Çelik, söz konusu adımların “mekânsal soykırım” anlamına geldiğini ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır.

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatması “mekansal soykırım”dır.

İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir.

Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması yegane çözümdür."