AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 13:47'de başladı. Toplantı devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Karabağ zaferi Kafkas barışı için önemli. Zafer için tüm şehitler hepimizin ortak nişanesidir. Azerbaycan'la iki devlet tek millet anlayışı içindeyiz.

Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var. Siyaset üretiminde kendisini gösteremeyen, Cumhur İttifakı'nda kriz çıksın diye aşırı uçlarda dolaşan bir takım odaklar var. Bunlara bir kere daha morallerini bozacak cevapları veriyoruz.

Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok. Her saldırıdan sonra Cumhur İttifakı'nın daha da güçlendiğini görüyoruz. Sayın Devlet Bahçeli çok güzel ifade ettiler; Cumhur İttifakı'nı bir koalisyon zannediyorlar. Cumhur İttifakı tamamen milli bir duruşla oluşmuş bir iradedir."