  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
Takip Et

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nda bir kriz olmadığını söyledi. Çelik, "Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
Takip Et

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 13:47'de başladı. Toplantı devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Karabağ zaferi Kafkas barışı için önemli. Zafer için tüm şehitler hepimizin ortak nişanesidir. Azerbaycan'la iki devlet tek millet anlayışı içindeyiz.

Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var. Siyaset üretiminde kendisini gösteremeyen, Cumhur İttifakı'nda kriz çıksın diye aşırı uçlarda dolaşan bir takım odaklar var. Bunlara bir kere daha morallerini bozacak cevapları veriyoruz.

Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok. Her saldırıdan sonra Cumhur İttifakı'nın daha da güçlendiğini görüyoruz. Sayın Devlet Bahçeli çok güzel ifade ettiler; Cumhur İttifakı'nı bir koalisyon zannediyorlar. Cumhur İttifakı tamamen milli bir duruşla oluşmuş bir iradedir."

Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil 19 kişi hakkında tutuklama talebiBahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil 19 kişi hakkında tutuklama talebiGündem
Mamdani’nin zaferi sonrası New York’taki zenginler göç ediyor: Yeni adres belli olduMamdani’nin zaferi sonrası New York’taki zenginler göç ediyor: Yeni adres belli olduDünya
Gündem
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil 19 kişi hakkında tutuklama talebi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil 19 kişi hakkında tutuklama talebi
Mahkemeden, CHP'li Metin Lütfi Baydar kararı
Mahkemeden, CHP'li Metin Lütfi Baydar kararı
Kars’ta Cumhurbaşkanına hakaret içerikli hesaplara soruşturma
Kars’ta Cumhurbaşkanına hakaret içerikli hesaplara soruşturma
2026 Kurban Bayramı ne zaman? 9 gün tatil olacak mı, Arefe hangi gün?
2026 Kurban Bayramı ne zaman? 9 gün tatil olacak mı, Arefe hangi gün?
AK Parti MYK toplantısı başladı
AK Parti MYK toplantısı başladı
Avukat Ersöz, İBB soruşturmasındaki yeni gelişmeyi açıkladı: İddianame kısa sürede hazırlanabilir
İBB soruşturmasında yeni gelişme: İddianame kısa sürede hazırlanabilir