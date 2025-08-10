AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız milletimizin oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak 11 yılını tamamladı

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak görevine başladığı günden bu yana 11 yılı geride bıraktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "10 Ağustos ülkemizdeki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin halk tarafından doğrudan seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak görevde 11 yılını tamamladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatarak büyük dönüşümlerin ve güçlü siyasetin yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"10 Ağustos ülkemizdeki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası.

10 Ağustos 2014’te milletimiz Türkiye Yüzyılı’na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız 11 yıldır ülkemizin yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ediyor."

