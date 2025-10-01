  1. Ekonomim
  3. AK Parti Sözcüsü Çelik: Filoya saldırı tüm insanlığa düşmanlıktır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Sumud Filosuna müdahale eden İsrail'e tepki gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye insanı yardım götüren Sumud Filosuna müdahale etmesine sosyal medya hesabından "Sumud Filosu, insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biridir. Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu’nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır. Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu’na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sumud Filosu'ndaki aktivistler için harekete geçti

 

