AK Parti Sözcüsü Çelik: Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC'de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz."

