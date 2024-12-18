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AK Parti Sözcüsü Çelik: HTŞ artık fiilen terörist değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) desteklemediğini belirterek, "Desteklesek, destekledik deriz" dedi. Çelik, HTŞ ile ilgili "HTŞ artık fiilen terörist değil. HTŞ Lideri Colani ile AB irtibat kurdu. Resmi yöneticiniz görüştükten sonra terörist listesinden fiilen kalkmış oluyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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AK Parti Sözcüsü Çelik: HTŞ artık fiilen terörist değil
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çelik, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşananlara değindi. "HTŞ önce kendisini savunma için pozisyon aldı" diyen Çelik, Heyet Tahriş Şam'ın (HTŞ) daha sonra Beşar Esad yönetiminin ele geçirdiği yerleri geri almak için hareket ettiğini öne sürdü.

"HTŞ'yi desteklesek 'Destekledik' deriz"

Çelik, Türkiye'nin HTŞ'yi desteklediğine dair iddiaları da yalanlayarak, "'Türkiye HTŞ'yi destekledi, HTŞ'ye Türkiye'ye 'bu saldırıları yap' şeklinde iddialar var. Yani burada desteklesek 'Destekledik' deriz. Kesinlikle böyle bir şey sözkonusu değil. Biz 'daha fazla kan dökülmesin, siyasi bir çerçeve çıksın' dedik. Esad buna yanaşmadı" dedi.

"HTŞ artık fiilen terörist değil"

Çelik, "HTŞ artık fiilen terörist değil. HTŞ Lideri Colani ile AB irtibat kurdu. Resmi yöneticiniz görüştükten sonra terörist listesinden fiilen kalkmış oluyor" ifadelerini kullandı.

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