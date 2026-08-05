AK Parti Sözcüsü Çelik: İki yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 14.45’te başladı. Toplantıda, Teşkilat Başkanlığı ile Kadın Kolları Başkanlığı'nın sunum yapacağı ve TBMM çalışmalarının ele alınacağı belirtildi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

İşte Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Yüksek Askeri Şura kararları hayat geçti. Görev yapan ve görevden ayrılan komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kadın general sayısı artıyor. Bu da son derece sevindirici. Kadınlarımızın da bu yüksek rütbelerde bulunmasın Cumhuriyetimizin kazanımları açısından değerli olduğunun altını çizmek isterim."

"2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu"

"Coğrafyamız tehditlerle dolu bir coğrafya. Ülkemiz yoğun tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu.

Tabii bir hususu özellikle belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin, biricik vatanımızın bulunduğu coğrafya son derece büyük risklerle ve tehditlerle dolu bir coğrafya. Sadece çok uzun değil, 300 yıllık bir tarihe bile baksak, 100 yıllık tarihimize baksak, son 50 yılımıza baksak karşı karşıya olduğumuz tehditler, başka ülkelerin belki 5-10 kat sürede ve daha düşük yoğunlukta karşı karşıya kaldığı tehditlerle eşdeğerdir. Terörsüz Türkiye'ye çok emek verildi.

Dolayısıyla ülkemiz hem bulunduğu konum bakımından hem de diğer nitelikleri bakımından çok yüksek ve yoğun tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Tüm bunların arkasında tabii birtakım siyasi projeler de var. Ülkemizi yolundan çevirmeye çalışan, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastetmeye çalışan girişimler var. Bütün bunlar karşısında şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti, bütün unsurlarıyla beraber milletimizin desteğiyle en güçlü mücadeleyi verdi. Bugüne kadar her türlü darbe girişiminden tutun da birtakım emperyalist ve siyonist projelerin ülkemize musallat olan kötü niyetlerine kadar her şey, kahraman şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin büyük fedakârlıklarıyla engellendi. Buradan bir kere daha kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekânları cennet olsun. Kahraman gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Tabii şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine de buradan bir kere daha AK Parti Genel Merkezi'nden en içten saygılarımızı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Onları her zaman hatırımızda tuttuğumuzu, her zaman gündemimizde olduklarını ifade etmek isterim."

"Biz artık AK Parti'de yaptığımız çalışmaların sayısını unuttuk"

"Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi. Kuşkusuz pek çok çalışma yapıldı. Biz artık AK Parti'de yaptığımız çalışmaların sayısını unuttuk. Yani yüzlerce kere toplanmışızdır. Sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar bütün arkadaşlarımızla birlikte kurduğumuz heyetle çok yoğun bir şekilde buna emek ve mesai harcadık. Tabii esasında Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefi, etrafımızdaki gelişmeleri çok iyi izlediğimizde, yakın bölgemizde emperyalistlerin ve siyonistlerin hangi kirli planları, bölgeyi parçalamaya dönük ve bölge insanlarını birbirine düşürmeye dönük hangi şer şebekelerini devreye soktuğunu düşündüğümüzde, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet aklının bugün siyasette, Meclis'te ve diğer alanlarda tecelli eden siyaset aklının, milletimizin değerlerinin, irfanının ve basiretinin bir neticesi olarak ortaya çıktı.

Bölgemizdeki bütün bu gelişmeleri hep birlikte değerlendirdiğimizde, özellikle son 10 yıla odaklandığımızda göreceğimiz şey şudur. Kurallı bir dünya düzeni sona ermiştir. Kuralsız bir dünya düzenine geçilmiştir. Kaotik bir şekilde ortaya çıkan bu tablo neticesinde dünyanın bütün dikişleri sökülmektedir."

"Yumruk yumruğa gelmemizi isteyenlere karşı kol kolayız"

"Biliyorsunuz Arap Baharı'ndan başlayarak bu dalgalara karşı Türkiye, bu dalgaların geldiğini görerek çok büyük çalışmalar yaptı. Bunların uzun bir tarihi var. Zaman zaman size bahsediyorum. Ama o zaman da mesela Arap Baharı zamanında halkların bazı ülkelerdeki meşru tepkilerini, o devletlerin kurumlarını yok edecek ve o devletlerin devlet kapasitesini ortadan kaldıracak şekilde yönlendirdiler. O zaman da biz uyarımızı yapmıştık. Bölgede buna karşı yeni bir kardeşlik siyaseti atağı başlatmıştık. Onun sabote edilmesi için de çeşitli güçler, büyük güçler devreye girmişti. İstihbarat örgütleri doğrudan vekâlet savaşlarını terör örgütleri yoluyla devreye sokmuştu.

Yumruk yumruğa gelmemizi isteyenlere karşı kol kolayız. Silahlı tehdidin ve terör örgütünün gündemden çıkmasıdır. Türkiye uzun zamandır bununla mücadele etmiştir."

"Yeni bir iklim oluşacaktır"

"Silahların bırakılması sürecinin başlaması, yani terör örgütünün gündemden çıkması geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına imkan verecektir. Yeni bir dalga, yeni bir iklim oluşacaktır. Bunun yansımaları çok pozitif olacaktır. Dünyada tarihin başından beri insanoğlunun mücadelesi silahlı örgütün bertaraf edilmesine karşı doğru yolu bulmaktır."