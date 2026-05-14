  3. AK Parti Sözcüsü Çelik: Mescid-i Aksa’ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Mescid-i Aksa’ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu hükümetinin üyeleri insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ediyor. Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa’ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur" ifadelerine yer verdi.

