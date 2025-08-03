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AK Parti Sözcüsü Çelik, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı kınadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli bakanlar ve fanatik grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı kınadı.

Haber Merkezi
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı kınadı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir." ifadelerini kullandı.

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