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AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel, demokratik siyaset konusunda büyük bir bilinçsizlik sergiliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek "Özel'in, Cumhurbaşkanımıza ve kabinesine 'cunta yönetimi' ifadesi kullanması, demokratik siyasete karşı bir noktada durduğunun en açık göstergesidir" dedi.

Haber Merkezi
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel, demokratik siyaset konusunda büyük bir bilinçsizlik sergiliyor
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel demokratik siyaset konusunda büyük bir bilinçsizlik sergiliyor. Kaliteli demokratik muhalefet üretme yetersizliği ise kronik hale gelmiş durumda. Siyasetin doğası içinde konuşamıyor. Böyle olunca da söylemiyle ve tutumuyla siyaset dışı zeminlere savruluyor.

"Özgür Özel'in yapması gereken ilk iş CHP siyasetini vesayetten kurtarmak"

Özgür Özel’in seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve kabinesine 'cunta yönetimi' ifadesi kullanması, demokratik siyasete karşı bir noktada durduğunun en açık göstergesidir. Defalarca milletin hür iradesiyle seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi kullanan Özgür Özel sadece kendisinin demokrasi ve siyaset karşıtı zihniyet dünyasına savrulduğunu dışa vurmaktadır.

Özgür Özel’in yapması gereken ilk iş CHP siyasetini vesayetten kurtarmak ve CHP siyasetini demokratikleştirmektir."

Özgür Özel ne dedi?

CHP, dün akşam Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü günü nedeniyle İstanbul Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi" düzenledi. 

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şu ifadeleri kullandı:

"Her darbenin başında bir cuntası vardır. Bu darbenin de 3 savcısı, 3 hakimi, 3 tane gizli tanığı, iftiracıları var. Bu darbenin başında bir başkan, bir cunta başkanı var.

Milletin geçmişte cumhurbaşkanı diye seçip yetki verdiği birisi Recep Tayyip Erdoğan, artık cumhurbaşkanı değil cunta başkanıdır.

Her darbenin görevlendirme listesi olur. Bu darbenin de vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım, ismi belliydi.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyım, ismi belliydi.

Bu millet, darbeyi, darbe planlarını yırttı çöpe attı. Bu millet meydanlarda bu darbeye direndi. Birileri darbe beklerken, kayyım beklerken siz Cumhuriyet tarihinin en büyük direnişini, en büyük mücadelesini ortaya koydunuz, her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz."

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