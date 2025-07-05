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AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel’in temsil ettiği cehalet siyasi kimlik haline gelmiştir

CHP'li belediyelere yapılan operasyonların ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özel’in temsil ettiği cehalet, artık muhalefet yapma biçimi açısından siyasi kimlik haline gelmiştir" dedi.

Haber Merkezi
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel’in temsil ettiği cehalet siyasi kimlik haline gelmiştir
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Türkiye CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlarala güne başladı. CHP Lideri Özgür Özel'in tepkisine AK Parti cephesinden tepki geldi.

"Özgür Özel’in temsil ettiği cehalet siyasi kimliğidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş. Özgür Özel’in temsil ettiği cehalet, artık muhalefet yapma biçimi açısından siyasi kimlik haline gelmiştir" dedi.

"Sandığa hasım muamelesi yapmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi zaferlerinin hepsinin sandık yoluyla gerçekleştiğini ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanımızın siyasi zaferlerinin hepsi sandık yoluyla gerçekleşmiştir. Özgür Özel’in ait olduğu siyasi geleneğin ise çok partili hayatımızda sandığa dönük saldırganlığı marka olmuştur. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında, 'sandık' en kıymetli yol arkadaşıdır. Özgür Özel’in içinde olduğu siyasi gelenek ise tarihi olarak sandığa hasım muamelesi yapmıştır" dedi.

"Demokratik süreçler, CHP’nin kurultay mantığıyla işlemiyor"

Çelik, "Özgür Özel’in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir. Türkiye’de demokratik süreçler, CHP’nin kurultay mantığıyla işlemiyor. Özgür Özel’in CHP’nin kurultay mantığıyla, demokrasinin aynı şey olmadığını anlaması kendine yapacağı en büyük iyiliktir" ifadelerini kullandı.

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