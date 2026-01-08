AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Erdoğan Trump'tan kendisi için bir gelecek talep etmekte, mal varlığı ile tehdit edilmektedir." sözlerine yanıt verdi.

Çelik, "Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları bir kere daha siyasi alanın dışına çıkmıştır. Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün 'yalan siyaseti'nde yeni bir rekor kırıyor.

Özgür Özel siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor.

Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır.

Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir.

Türkiye’de ve dünyada Özgür Özel’in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişi yoktur.

Özgür Özel’in Türkiye hakkında gerçek bir siyasi perspektifi yok. Ülkemizin etrafındaki gelişmeleri anlamıyor. Dünyadaki gelişmelerden haberi yok.

Cumhurbaşkanımızın iradesini, bölgesel ve küresel karşısındaki yaklaşımını anlaması mümkün olmadığı için yaptığı tek iş iftira kampanyasıdır.

Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel gelişmelerde nasıl bir yol izleyeceğini tüm dünya takip etmektedir. Özgür Özel’in bu dinamikleri iyi takip edip, öğrenme sürecine girmesinde fayda vardır."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları bir kere daha siyasi alanın dışına çıkmıştır. Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün “yalan siyaseti”nde yeni bir rekor kırıyor.



Özgür Özel siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor.… — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 8, 2026

Özgür Özel ne demişti?

CHP lideri Özgür Özel, Beykoz'da yaptığı mitingde, "Erdoğan-Trump ilişkisi Türkiye için bir tehlikedir. Erdoğan, Trump'tan Türkiye için değil, kendisi için bir gelecek talep etmektedir. Kendi şahsı için korkmakta, şahsi beklentilerini konuşmaktadır. Mal varlığı ile tehdit edilmekte, Trump'ın oğlu ile pazarlık etmekte, ülkenin varlıklarını Amerika'ya peşkeş çekmekte. Amerika'dan icazet, cesaret ve güya meşruiyet almaktadır" ifadelerini kullanmıştı.