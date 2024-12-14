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AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye halkının en büyük destekçisi Türkiye olacaktır

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Katliam şebekelerinden kurtardığımız Suriyeli kardeşlerimizin sürekli yanında olduğumuz gibi Suriye halkının özgür ve onurlu geleceğine yürümesinde de en büyük dostu ve destekçisi Türkiye olacaktır." ifadelerini kullandı.

AA
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye halkının en büyük destekçisi Türkiye olacaktır
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Çelik, Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Büyükelçiliğe 12 yıl aradan sonra Türk bayrağının göndere çekilmesi ve elçilik faaliyetlerinin yeniden başlamasının, büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imza olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Katliam şebekelerinden kurtardığımız Suriyeli kardeşlerimizin sürekli yanında olduğumuz gibi, Suriye halkının özgür ve onurlu geleceğine yürümesinde de en büyük dostu ve destekçisi Türkiye olacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın bölge politikalarına ve uluslararası siyasete dönük eşsiz tecrübesi ve dirayeti ile bu zorlu yolculuğun her anında tarihin doğru tarafında durduk. Suriye halkına bu yeni dönemde de yanlarında olmaya devam edeceğimizi tarihi bir olayla daha ifade etmiş olduk."

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