  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti Sözcüsü Çelik: Tanıma kararları soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevap
Takip Et

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tanıma kararları soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararıyla ilgili "Soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevap" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tanıma kararları soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevap
Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıması soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır. Filistin Devleti'nin daha çok ülke tarafından tanınması, sokaklarda insanlık değerlerine sahip çıkan dünyanın her yerindeki asil insanların sesinin duyulmasıdır. İnsanlık ittifakı ateşkesin sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşmalıdır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti, artık sadece siyasi bir konu değil, insanlık değerlerinin başlığıdır. Filistin davasının en gür sesi olan Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma, bir kere daha insanlık ittifakının sesi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Seçimi kaybeden Ali Koç'tan ilk açıklama: Hepimiz aynı gemideyizSeçimi kaybeden Ali Koç'tan ilk açıklama: Hepimiz aynı gemideyizSpor

 

Borsada rota değişti: Sadece 2 hissenin yatırımcı sayısı arttı, 18 hisseden yatırımcılar kaçtıBorsada rota değişti: Sadece 2 hissenin yatırımcı sayısı arttı, 18 hisseden yatırımcılar kaçtıEkonomi

 

Gündem
Erdoğan: Trump ile Suriye hakkında yapacağımız görüşmeler var
Erdoğan: Trump ile Suriye hakkında yapacağımız görüşmeler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
CHP'nin A takımı belli oldu: İşte PM ve YDK üyeleri...
CHP'nin A takımı belli oldu: İşte PM ve YDK üyeleri...
Ticaret Bakanlığı’ndan “151 TL maliyetli ayçiçek yağı” iddiasına sosyal medya uyarısı
Ticaret Bakanlığı’ndan “151 TL maliyetli ayçiçek yağı” iddiasına uyarı!
AK Partili Yazıcı: Cumhurbaşkanımıza "Trump'ın adamı" demek milletimize apaçık düşmanlıktır
AK Partili Yazıcı: Cumhurbaşkanımıza "Trump'ın adamı" demek milletimize düşmanlık
Bayrampaşa Belediyesi CHP'de kaldı: Özgür Özel'den ilk yorum geldi
Bayrampaşa Belediyesi CHP'de kaldı: Özgür Özel'den ilk yorum geldi