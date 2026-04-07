AK Parti Sözcüsü Çelik: Teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu.
Çatışmada 2 polis yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teröristlerin kimliklerinin belirlendiğini duyurdu. Çiftçi, saldırganların İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldiklerinin tespit edildiğini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Allah kahraman polislerimizi korusun. Yaralı polislerimize geçmişler olsun.
Teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğiz."
Allah kahraman polislerimizi korusun.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 7, 2026
