AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 3 Kasım mesajı: Tarihi bir dönemin açıldığı siyasi milattır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 3 Kasım 2002 seçim zaferinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tarihin taşıdığı öneme dikkat çekti.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan yolculuğun, 23 yıldır milletin duası, desteği ve güveniyle devam ettiğini belirtti. AK Parti’nin bu süreçte Türkiye’yi her alanda dönüştürdüğünü vurgulayan Çelik, demokrasi, kalkınma ve “Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda tarihi adımlar atıldığını ifade etti.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle Türkiye son 23 yılda büyüyen, güçlenen, güçlü demokratik değişimler üreten, dış siyasette büyük roller üstlenen, kriz çözümlerinde güvenilir adres olan ve eser-hizmet siyasetiyle anılan bir ülke haline gelmiştir. 3 Kasım’da “söz ve karar milletindir” denilerek çıkılan yolda, milletimiz AK Parti’ye güvendi; AK Parti de milletimize layık olmanın mücadelesini verdi. O nedenle içerdeki “vesayetin tehditleri” ve dışardaki “karanlık şebekelerin operasyonları” karşısında asla geri adım atılmadı.

Türkiye’mizi güçlendirmeye devam ediyoruz

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerimizi büyütürken, bölge ve dünya barışının anahtarı, mazlumların umudu ve insanlığın vicdanı olan Türkiye’mizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Elbette bu başarı, her defasında sandıkta yeniden tecelli eden milli iradenin eseridir. Eserin sahibi milletimizdir. Bu kutlu yürüyüşte emeği geçen tüm dava arkadaşlarımızla beraber bu davayı dualarıyla ve fiilen destekleyen aziz milletimizi saygı ve şükranla selamlıyoruz.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla adaletin, kalkınmanın, istikrarın teminatı olmaya, bölgesel ve küresel barışı gerçekleştirmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bugün Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için büyük bir gayretle geleceğe yürüyoruz. Milli iradeye selam olsun; 3 Kasım bir kere daha milletimize kutlu olsun.