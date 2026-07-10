AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Avrupa Parlamentosu'nun kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AP'de, Türkiye'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

K Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihinin şan ve şereflerle dolu asil bir ocak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur."

KKTC yönetiminden yapılan açıklamada da "Avrupa Parlamentosunun, Kıbrıs'a 1974 Türk askeri müdahalesini çarpıtarak, Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi hedef alan bu kararını şiddetle kınıyoruz" denilmişti.

AP kararında neler var?

AB'nin yasama organı olan AP'nin kabul ettiği karar metni, "Türkiye'nin 1974'teki işgalinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" başlığını taşıyor.

AP Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (FEMM) Komitesi tarafından parlamento gündemine taşınan ve AP üyesi Eleonora Meleti'nin raportörlüğünde hazırlanan metinde, Kıbrıs'ta 1974'te Rum kadın ve kız çocuklarına cinsel şiddet uygulandığı iddialarına yer veriliyor. Kararda Türkiye, "uluslararası hukuku ihlal etmekle" suçlanıyor.

Kararda ayrıca Türkiye'nin uluslararası hukuk kapsamında mağdurlara tazminat ödemesi ve onların haklarını gözetmesi yükümlülüğü olduğu savunuluyor.

AP'de 575 lehte, 33 aleyhte ve 43 çekimser oyla kabul edilen kararda, TSK'nın adadan derhal ve tamamen çekilmesi talep ediliyor.