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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Meclis'te eşkıyalık kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Meclis'te eşkıyalık kabul edilemez." dedi.

Haber Merkezi
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Meclis'te eşkıyalık kabul edilemez
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmesi öncesi çıkan gerginlikle ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya Meclis’te yönelik saldırısını sert bir dille kınadı. Çelik, "Bu saldırı barbarlıktır ve lanetliyoruz. Meclis'te eşkıyalık kabul edilemez," ifadelerini kullandı.

"Mücadeleyi en net şekilde vereceğiz"

Bakanları ve milletvekillerini susturmanın mümkün olmadığını belirten Çelik, "Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir ve bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz," dedi. Çelik, "Barbarlık ve eşkiyalık hak ettiği siyasi ve hukuki cevapları alacaktır," diyerek CHP’nin bu saldırıya karşı gerekeni yapması gerektiğini vurguladı. "Barbarlıkla mücadele etmeyenlerin demokrasiden bahsetmesi yalan muamelesi görecektir," şeklinde konuştu.

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