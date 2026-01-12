AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası açıklama: İran'da kaos istemiyoruz

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 15.21'de başladı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunum yapacağı, ardından TBMM gündeminin ele alınacağı belirtildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

Ömer Çelik'in açıklamasının satır başları;

"İran ile ilgili bir gündem var. Biz komşumuz İran'da bir kaosun çıkmasını asla arzu etmeyiz. İran'da istikrarı vurguluyoruz. Dışardan yapılacak müdahalelerle değil, İran'ın kendi dinamikleriyle sorunları çözülmeli.

Şu anda İsrailli yetkililerin İran’a dönük sözlerine baktığımızda bütün bölgede daha büyük sıkıntılar yaratacak vahşi tutum içerisine girdiklerini görüyoruz."

"Venezuela’nın yanındayız"

"Venezuela’daki müdahalenin, Maduro’nun şu anda bulunduğu durumun yarattığı etkiler devam ediyor. Biz her zaman Venezuela’nın yanındayız."

"SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına uyması gerek"

"Suriye’de önemli gelişmeler oldu. Burada dikkat çektiğimiz durum haklı çıkmıştır. Burada SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi sivil yerleşim alanlarına saldırdılar, konutlara saldırdılar ve pek çok kamu kurumuna saldırarak sıkıntılı bir tablo ortaya çıkardılar. Suriye hükümeti tavrını ortaya koydu. Bundan sonrasının istikrarla sonuçlanması gerektiği en önemli temennimizdir."

“İsrail yeni sınır dayatıyor, işgal meşrulaştırılamaz”

Sarı hat üzerinden Gazze içerisinde İsrail yeni bir sınır haline getirmeye çalışıyor. Bu son derece yanlış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım Gazze’nin işgalinin meşrulaştırılmaya çalışılmasıdır. Bu söz konusu olamaz.

Cumhurbaşkanımızın dış politikaya ilişkin yoğun bir temas trafiği var. Suriye’de olaylar çıktıktan sonra Şara ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

"Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin riske atıldığını net bir şekilde görüyoruz"

Burada Kandil’in doğrudan müdahalesi ile süreci çatışmaya sürükleyen, olayların daha da büyümesini sağlamaya çalışan hattı da net bir şekilde gördük. Burada herhangi bir sorun büyümemesi, daha fazla kan dökülmemesi için oraya otobüsler gönderildi. Birtakım sivillerin, SDG unsurlarının kan dökülmeden çıkması için irade ortaya konuldu. Burada Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin SDG’nin birtakım odaklar tarafından cesaretlendirilerek birtakım saldırılar düzenlemesi sebebiyle Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin riske atıldığını net bir şekilde görüyoruz. Bu bir Arap-Kürt çatışması değil.

Terörsüz Türkiye süreci

Burada önemli olan şudur. Suriye’nin bütünlüğü önemlidir. İç barışı önemlidir, Egemenliği önemlidir. Bu açıdan bakıldığında Kürt kardeşlerimiz Suriye’nin ayrılmaz ve eşit bir parçasıdır. Terör gündemden kalkacak. 10 Mart Mutabakatıyla ilgili adımlar atılacak. Tek bir Suriye olarak tek bir devlet ilkesi içinde yoluna devam edecek. Terörsüz Türkiye terörsüz bölge sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gösterdi.

"Bu gerilimi tetikleyen ana odağın SDG olduğu açık"

Suriye’de bazı terör örgütü sözcülerinin Arap-Kürt ya da mezhep temelli bir çatışma varmış algısı oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Bu gerilimi tetikleyen ana odağın SDG olduğu açık. Biz, Suriye’de Kürt, Dürzi, Alevi ya da Şii hiçbir kardeşimize karşı ayrımcılığa izin verilmesine karşıyız ve bu konuda Suriye hükümetiyle de mutabıkız. Türkiye olarak bu hassasiyetleri muhataplarımıza net biçimde iletiyoruz. Kendilerini etnik ya da mezhepsel grupların temsilcisi gibi gösterenlerin, aslında bu topluluklarla bir ilgisi yok; terör faaliyetlerini gizlemek için kimlikleri kalkan yapıyorlar. Bu yapılara müdahale edildiğinde “Kürtlere” ya da “Alevilere” karşıymış gibi sunulan söylemler gerçeği yansıtmıyor; bunlar açıkça yalandır.

"AK Parti’ye yönelik tartışma açılmasını kesin bir dille reddediyoruz"

Biz, Alevi canlarımızla ilgili hassasiyetimizi her fırsatta açık ve net biçimde ortaya koyduk; bu duruşumuz Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminden bu yana süregelen samimi bir gayretin sonucudur. Aynı şekilde emekli büyüklerimize yönelik duyarlılığımız da her zaman öncelikli olmuştur. Bütçe imkânları ve uygulanan ekonomik program çerçevesinde, emeklilerimizi ve çiftçilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmama kararlılığındayız.

Partimizde görev alan arkadaşlarımız, kendi siyasi emekleri ve Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu sorumluluklara gelmiş, görevlerini de layıkıyla yerine getirmektedir. Emeklilerimiz ve Alevi canlarımız üzerinden AK Parti’ye yönelik tartışma açılmasını kesin bir dille reddediyoruz. Biz, Alevi canlarımızla da emeklilerimizle de her zaman biriz, beraberiz ve siyasi hayatımız boyunca onların yanında durmayı temel bir ilke olarak benimsiyoruz.