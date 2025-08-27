AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki

  1. Ekonomim
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Netanyahu 'tarihin vicdanı' tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur. " dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu.

Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır.

Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir. 1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye’nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir.

Netanyahu “tarihin vicdanı” tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur."

