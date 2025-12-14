  1. Ekonomim
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay için taziye mesajı
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden derin bir üzüntü duyduk. Merhumeye Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve CHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

