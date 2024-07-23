AK Parti sözcüsü Çelik'ten 'sokak hayvanları yasası' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Birinci meselemiz Gazze'dir. Gazze'de İsrail'in güvenli bölge olarak nitelendirdiği yerlere bile saldırı söz konusu. Maalesef İsrail aynı vahşeti sürdürmeye devam ediyor. Gelinen noktada İsrail'in güvenliğini sağlama değil, tam tersine bütün bölgeyi tehlikeye atan soykırımcı bir saldırı olduğu ortaya çıkmıştır."

"Birinci meselemiz Gazze'dir"

"Birinci meselemiz Gazze'dir. İsrail'in güvenli bölgelere bile saldırısı söz konusu. İsrail vahşetini sürdürmeye devam ediyor. Gelinen noktada İsrail'in güvenliğini sağlamaya yönelik değil, tam tersi tüm bölgenin güvenliğini tehdit eden saldırgan bir tutumu olduğu ortaya çıkmıştır. Pek çok devlet Filistin devletini de tanımıştır. Burada hep beraber göreceğiz ki ABD'de birçok kişi ayağa kalkacak, Netanyahu'yu ayakta alkışlayacak. Orada yapılan bu hareketin insanlık değerlerini ayaklar altına almak olduğunu tüm dünya görecek."

"Kıbrıs konusuna sahip çıkmamız önemli"

"Kıbrıs Türk davasının önemli aşamalarından olan Barış Harekatı'nın 50. yılını kutladık. Yunan tarafından yapılan açıklamalardan da görüyoruz ki Kıbrıs konusuna sahip çıkmamız önemli. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi federal çözümün olmadığını tüm dünya görmektedir. Yunan Bakanın açıklamasının da federal yönde bir açıklama olmadığı, tüm Kıbrıs'ı yutmak olduğu görülmektedir. Ancak bu mümkün olmayacaktır."

"Ekonomik programın işleyişini yakından takip ediyoruz"

"Ekonomik programın işleyişini siyaset kurumu olarak yakından takip ediyoruz. Gelecek aylarda enflasyonist baskıların azalacağı yönündeki tespitler programın doğru işlediğinin göstergesidir. Programın hayata geçmesiyle birlikte vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme, emeklimizin asgari ücretlimizin yanında bulunma yaklaşımımız OVP'nin ilerlemesine bağlı olarak gündemimizdeki en başlı yerini korumaya devam edecektir."

Sokak hayvanları yasası

"Ortada bir problem yok da biz onunla ilgili bir yasal düzenleme yapıyor değiliz. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Bir hanımefendiye sokak köpeği saldırısı oldu. Arzu ettiğimiz şey bunları sokaklarımızda görmemek. Bunu bir katliam gibi göstermek haksızlıktır. Sahiplendirmeden tutun da barınaklara alınmasına kadar bir sürü eylem planı var. En sonunda herhangi bir hastalık yayma ya da saldırganlaşmış hayvanlarla ilgili bir düzenleme bu. Biz burada net bir tutum takınmalıyız. Herhangi bir şekilde sokakta saldırılara uğratılmasına karşı olunmalı. Bunu sadece şehir merkezlerinde gördüğümüz gibi kabullenmeyin. Bizim siyasetimizin gerisindeki, eksenindeki değerlerin esası bütün varoluşa saygı, merhamet şeklindedir. Arzumuz sokaklarımızın güvenli hale gelmesidir."

ABD'de seçim

"Trump'a yapılan suikast girişimi soruşturulmalıdır. Kim seçilirse seçilsin, hazırlığımız tamdır."

"Yıl sonuna kadar toplam 200 bin deprem konutunu teslim etmiş olacağız"

"MYK ve MKYK'nın gündemindeki konu deprem yaralarıdır. 1.5 yıl geçti. Şimdiye kadar 76 binden fazla konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 200 bini bu rakam bulacak ve bir sonraki senenin sonunda da tamamını teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız bilsinler ki, gündem ne kadar yoğun olursa olsun onların konuları bizim gündemimizdedir."