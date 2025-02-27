AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Özgür Özel, TSK'nın komuta heyetini saygısızca hedef almıştır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştiren sözlerine tepki gösteren CHP’li kurmaylara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Özel’in TSK’dan ihraç edilen beş teğmen üzerinden kuvvet komutanlarına yönelik sözlerini anımsatan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkomutan sıfatıyla bu sözlere izin verilmeyeceğini en net şekilde ifade ettiğini anlattı.

"CHP yöneticileri genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeli"

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki ‘siyasi okur-yazarlık’ probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor."

CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye’ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK’nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir.



CHP yöneticilerinin kendi siyasi… — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 27, 2025

Özgür Özel ne dedi?

Özel, grup toplantısındaki konuşmasında mezuniyet törenlerinde subay yeminini okuyan beş teğmenin TSK'dan ihraç edilmelerine de değinmişti.

Özel, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan Korgeneral Tevfik Algan'ın bu ihraçlara şerh koyduğunu belirterek, Algan'ın kendisine yapılan baskılar sonucunda görevinden ayrıldığını iddia etmişti.

CHP Genel Başkanı, "O süreçte Algan'a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum" diyerek ve isimlerini vererek TSK yöneticilerini eleştirmişti:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum: Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız."

Özel, bu süreçte TSK içinde mobbing yaşandığını da iddia etmişti:

"Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarından duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum."

Erdoğan'dan Özel'e: "Ayaklarını denk al, yoksa denk getirmesini biliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'e hitaben, "Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz" dedi.