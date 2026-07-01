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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin üye sayısını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre, AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 709 bin 913'e ulaştığını belirtti.

Haber Merkezi
AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin üye sayısını açıkladı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi partilerin üye sayısıyla ilgili açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, paylaşımında, "Milletimize şükranlarımızı sunarız. Aziz milletimizin Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'mize duyduğu güven her gün daha çok pekişiyor. Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre AK Parti'mizin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı. Büyük AK Parti ailemize tebrikler." ifadelerini kullandı.

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