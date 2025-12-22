AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK tüm yapıları ile feshedilmelidir

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Mali ve İdari İşler Başkanlığı’nın, Dış İlişkiler Başkanlığı'nın sunum gerçekleştireceği, TBMM gündeminin ele alınacağı belirtildi.

Toplantıda, yeni çözüm süreci ve Suriye başta olmak üzere dış politika da öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya ilişkin olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Süreçte yol haritası işliyor, terörün amacına ulaşması engelleniyor. Fesih konusu fiili durum haline gelmelidir. Odağımız PKK terör örgütünün feshi ve silahların bırakılmasıdır.

Komisyonumuzun çalışmalarında sona gelinmesidir. Kuşkusuz partilerin raporları arasında farklılıklar var. Tabii ki olabilir. Zıtlıklar var. Zaten parlamento çalışmasının esası budur. Burada diyalektik bir sonuç çıkarılmaya çalışılacaktır.

Cumhur İttifakı üyeleri olarak hem biz hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği raporlarda ortaya koyulan ilkeler benzerdir.

PKK tüm yapıları ile feshedilmelidir. SDG, Suriye'deki PKK terör örgütüdür. Türkiye için tehdit teşkil etmektedir. 10 Mart Mutabakatı'na uyulduğu takdirde bu yapı Türkiye için de Suriye için de tehdit olmaktan çıkacaktır."