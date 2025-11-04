  1. Ekonomim
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Cumhur İttifakı' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Cumhur İttifakı' mesajı geldi. Çelik, ittifakın birlik ve bütünlük içinde ülkenin hedeflerine ulaşması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı’nın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurguladı. Çelik, ittifakın birlik ve bütünlük içinde ülkenin hedeflerine ulaşması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

"Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkemizi en yüksekte tutuyoruz"

Ömer Çelik, paylaşımında, "Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşuyla hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür" ifadelerine yer verdi.

