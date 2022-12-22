AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten EYT açıklaması
AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Araya yılbaşı tatili giriyor. Ama bugün itibarıyla Meclis'e sunulacak" dedi.
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Çelik asgari ücret düzenlemesi ve EYT takvimine ilişkin gelen soruyu şu şekilde yanıtladı:
"Asgari ücretleri vatandaşlarımızı sıkıntılarla baş başa bırakmayacak adımlar atıldı. Ortaya atılan rakamların birileri tarafından suistimal edilmeyeceğini Cumhurbaşkanı'mız belirtmişti. Asgari ücrette gerekirse tekrar bir düzenleme yapılacak. EYT'de araya yılbaşı tatili giriyor ama bugün itibarıyla Meclis'e sunulacak."
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