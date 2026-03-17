AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İran açıklaması: Saldırılar haksız ve hukuksuzdur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin konuşan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi liderliği doğrultusunda farklı senaryolara yönelik hazırlıkların sürekli güncel tutulduğunu ifade etti.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"İlber Ortaylı'nın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Fatih Camii hazinesine gömülmesi Fatih’i dünyaya doğru tanıtma ve gençlere doğru tanıtma açısından verdiği emeğin selamlanması bakımından da son derece kıymetli olmuştur. Aynı zamanda diğer alimlerimizle diğer merhum ulemayla yan yana yatacak olmasının da devlet millet hayatımız açısından işaret ettiği büyük değerler ve değerlendirmeler vardır. Hocamız tabii tarihi, kitlelere sevdirmekle daha çok anılıyor ama bir tarihçinin ötesinde gerçekten büyük bir mütefekkir kelimenin tam anlamıyla alim kelimenin tam anlamıyla üstad kelimenin tam anlamıyla bir vatan evladıydı."

"Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

"Türkiye’nin değerlerinin korunmasında, Türkiye’nin evrensel dünyada doğru değerlendirilmesinde çok büyük katkısı oldu. Hepimiz öğrencilik yıllarımızdan itibaren eserlerini okuduk konferanslarını dinledik. Daha sonra bir büyüğümüz olarak çok daha yakınında sohbetlerinde bulunduk. Gerçekten Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Dün de Fatih Camii’nde çeşitli illerden gelen vatandaşlarımız, alimlerimiz, tarihçilerimiz, genç kardeşlerimiz, Türkiye’nin değerlerine sahip çıkanlara, Türkiye’nin nasıl sahip çıkacağını bir kere daha gösterdi."

Ortadoğu'daki savaş: Hazırlıklarımız her an var

"Tabi ki Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin önderliğinde çeşitli senaryolar hazırlıklarımız her an var her an taze. Bize karşı yükselen tehditlere karşı vereceğimiz cevap merhum Akif'in İstiklal Marşıdır. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bütün gayretimiz bunun için olacaktır."

"İran tamamen haksız bir saldırıyla karşı karşıyadır"

"Dünya büyük bir savaştan geçiyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın, Gazi Mustafa Kemal anısına verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün BM Genel Sekreteri Gutteres'e verilmesini çok anlamlı kabul ediyoruz. İran'da üst düzey isimlere suikast yapıldığı bilgisi geçiyor. Tabi burada bambaşka bir tablo çıkıyor. Amerika'dan yapılan açıklamalara baktığımızda İran'ın haksız ve hukuksuz saldırılara karşı yapacaklarının değerlendirilmediği görülüyor."

"İsrail'in yaptığı bütün saldırılar gayrı meşrudur"

"Uluslararası Hukuk açısından İran tamamen haksız bir saldırıyla karşı karşıyadır. Yeniden müzakere masasının kurulması gerekirken maalesef yapılan şey daha çok ülkeden daha çok savaş uçağı istemek oluyor. Bu işin sonu iyi değil. Bir çıkış planınız yoksa bir işe girmeyeceksiniz. İsrail'in bir devlet olarak suikast yöntemlerine başvurması... Devletler devlet gibi hareket etmelidir. İsrail'in yaptığı bütün saldırılar gayrı meşrudur."