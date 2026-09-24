AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail'e sert tepki: Hesap verme korkusundalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her mecrada, İsrail’in işlediği soykırım ve insanlık dışı saldırılara ilişkin açıklamalar yaptığını belirtti.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın her konuşmasından sonra, 'soykırım şebekesi'nin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanımızın her konuşması 'insanlık ittifakı' adına yükselen bir vicdan bildirisi oluyor. Soykırım şebekesinin tarih, vicdan ve hukuk önünde suçlu olduğunu gösteriyor. Soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama, insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır."