AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in İstanbul'da yaptığı konuşmasındaki ifadelerine sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik, "Sayın Özel’in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadelere yer verdi:

Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in “siyaset adabı”yla çok ciddi sorunları var.

Sayın Özel’in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz.

"Gün gelecek, hesap verecekler" diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek; ne siyasi sorumlulukla, ne demokrasi kültürüyle bağdaşır.

Sayın Özel, bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere “hesap verecekler” demelidir.