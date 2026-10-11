AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Suudi Arabistan’a yönelik Husi saldırılarına sert tepki

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan’ın Riyad ve Abha kentlerindeki havalimanlarını hedef alan saldırıları kınayarak saldırılara tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, Suudi Arabistan'a taziyelerini sundu.

Bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden terör eylemlerine karşı durmaya devam edeceğiz

Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör eylemine karşı durmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Husilerden Riyad Havalimanı’na füze saldırısı

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Yemen’deki Husilerin Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği balistik füze saldırısında en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 309 kişinin yaralandığını açıkladı.