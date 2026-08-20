AK Parti, ‘süreci’ sahada nasıl anlatacak?

Besti KARALAR

ANKARA

Edinilen bilgilere göre; AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı sahada anlatılmak üzere; MKYK Üyeleri, TBMM AK Parti Grup Üyeleri, İl Başkanları, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK Üyeleri, AK Parti Belediye Başkanları, SHİB Başkanlarına süreçle ilgili yasa hakkında 8 sayfalık bilgi notu gönderdi.

Ortak söylem vurgusu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın imzasını taşıyan, “Terörsüz Türkiye” ortak söylem bilgi notunun ilk bölümünde süreci başlatan güçlü iradeden bahsedildi.

Bilgi notunun giriş yazısında sürecin nasıl başladığı aktarılarak, “Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesi, Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşuyla şekillenen ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘Terörsüz Bölge’ vizyonu, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, yarım asra yakın süredir birliğimizi-dirliğimizi hedef alan terör kamburundan kurtaracak tarihi ve stratejik bir adımdır” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk kez 26 Ağustos 2024 günü Malazgirt Zaferi etkinliklerinde, sonrasında 30 Ağustos 2024 Ankara’da Zafer Bayramı resepsiyonunda ve ardından 1 Ekim 2024 günü TBMM’nin açılışında yaptığı konuşmalarda ‘iç cephenin tahkimi’ vurgusu yapması, sürecin başlangıcını sağlayan işaret fişeği olduğunun anlatıldığı bilgi notunda, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin, aynı gün Meclis Genel Kurulunda DEM Parti yöneticileriyle teması ve 22 Ekim 2024 günü PKK/KCK terör örgütünün sonlandırılması içerikli konuşmasıyla süreci sahiplendiği ve sağlam bir duruş ortaya koyduğu dile getirildi.

"Bu vizyon bir devlet projesidir"

Sürecin bir devlet projesi olduğu vurgulanan bilgi notunda, “Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge” sürecinin, “Stratejik Devlet Vizyonu ve ülkemizin gelecek tasavvurunun adıdır, Türkiye’nin son çeyrek asırda amaçladığı bölgesel ve küresel güç olma fırsatını gerçekleştirmek hedefiyle uygulamaya konulmuş bir devlet projesidir. Bir başka perspektifle bu vizyon, devletin bekası ve milletin huzur ve güvenliğini kalıcı olarak sağlama iradesinin adıdır” denildi.

"Terörün karanlığı geride kalacak"

“Terörün karanlığı geride kalacak, büyük ve güçlü Türkiye’nin aydınlığı bölgemizi aydınlatacaktır” denilen notta, “Bu süreç ile silahlı PKK/KCK terör örgütünün, tüm unsurlarıyla tamamen silahsızlandırılmasının ve fiili varlığının sona erdirilmesinin sağlanması, böylece terörün sınırlarımızın içinde ve dışında kullanıma elverişli bir araç, taşeron ve bir aparat olmaktan çıkarılması hedeflenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

"Milletimizden gizli tutulan işlem ve eylem bulunmamaktadır"

“Türkiye’nin bekası tahkim edilmiş, istikbali güvence altına alınmış, bölgesel gücü pekiştirilmiş olacaktır. Duruşumuz her daim dik ve ilkelidir” denilen saha notunda, “Süreçle ilgili milletimizden gizli tutulan hiçbir işlem ve eylem bulunmamaktadır. Milletimizin ferasetinden güç alarak ve onunla birlikte şeffaf bir şekilde yürütülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Son yıllarda ilk kez görülen “Milli Uzlaşı” vurgusu

AK Parti’nin sahada anlatılmak üzere hazırlanan bilgi notunda öne çıkan başlıklar şöyle:

- “Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge”; birliğimizi güçlendirecek, ‘Türkiye Yüzyılı’ hedeflerimize ivme kazandıracaktır. Bu hedef, ülkemizin ve milletimizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Teröre harcanan kaynakların eğitime, teknolojiye, üretime, kalkınmaya ve gençlerimizin geleceğine yönelmesi demektir.

-Gazi meclisimizde ‘büyük Türkiye’ uzlaşısı vurgusuyla, TBMM’nde 467 oy ile kabul edilerek yasalaşması; “Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge” vizyonunun demokratik meşruiyetini güçlendirmiştir. Böylesi büyük ve güçlü mutabakat son yıllarda ilk kez gördüğümüz milli uzlaşının göstergesidir.

-Bu kanun, müstakil ve geçicidir. Bir af düzenlemesi olmadığı gibi kişiye özel bir düzenleme değildir.

Erteleme süresi içinde ‘terör’ nitelikli bir suç işlenmediği takdirde, süre sonunda infaz edilmiş sayılmaktadır.

-PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiilî varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti yapılacak.

-PKK/KCK terör örgütünü kurma ve yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen Terörizm Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçları kapsamakta.

Öcalan ve örgüt yöneticileri kapsam dışı

Abdullah Öcalan ve örgüt üyelerinin bu yasadan yararlanamayacağı, “1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile bu suçlardan hüküm giymiş olanlar kapsam dışı” ilgili madde ile anlatıldı.

- Askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı şehit edenler kesinlikle yararlanamayacaktır.

Sorular ile cevapları açık açık yazıldı

Bilgi notunun son bölümünde, milletvekillerini de sıkça dile getirdiği ve kamuoyunun merak ettiği sorulara açıklık getirildi.

Sorular ve cevaplar:

-Örgüt liderine umut hakkı mı verilecek, Öcalan serbest mi bırakılacak?

“Terörsüz Türkiye hedefiyle bağlantılı olarak TBMM’de kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” raporunda ve Kanun metninde “ne umut hakkı ne de genel af” vardır. Kanun, 01.06.2005 tarihinden önceki ceza düzenlemesinde müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kapsam dışı tutmuştur. Dolayısıyla Öcalan’ın bu düzenlemeden yararlanması mümkün değildir.”

-Bu terör örgütü ile pazarlık süreci midir?

“Bu süreç bir müzakere ya da bir pazarlık olarak değil, devletin, güvenlik ve hukuk kapasitesini kullanarak terörün tasfiyesini sağlamayı amaçlayan bir süreçtir. Silahın tamamen devreden çıkması, demokratik siyasetin tek meşru zemin hâline gelmesi ve hukukun üstünlüğünün güçlenmesi bu sürecin vazgeçilmez şartı ve hedefidir.”

-Bu düzenleme ile teröristlere af mı geliyor?

“Bu kanun bir af düzenlemesi değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar ile mahkumiyet hükümleri hukuki sonuçları ile varlığını belirlenmiş süre kadar korumaktadır.”

-Kanun neden sadece PKK/KCK örgütüne yönelik düzenlendi?

Kanun, belirli bir örgütün silah bırakması ve kendisini feshetmesi üzerine inşa edilen özel bir geçiş h bırakması ve kendisini feshetmesi üzerine inşa edilen özel bir geçiş sürecini düzenlemektedir. Yani müstakil ve geçicidir.”

-Terörü bitirmek için kanun çıkarmaya ihtiyaç var mıydı?

“Türkiye bu şekildeki düzenlemeyi ilk defa yapmıyor. Güvenlik güçleri terörle etkin mücadele ederken, hukuk sistemi içerisinde terörü kökten bitirmek için birçok kez yasal düzenlemeler yapmıştır. Hedef, PKK/KCK terör örgütünün tamamen silahsızlandırılması ve varlığına son vererek terörün hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında bir araç olmaktan kalıcı olarak çıkarılmasıdır. Bu nedenle yasal bir düzenleme tüm sürecin tamamlanmasının teminatıdır.”

-Neden böyle bir adım atılıyor?

“Dünya ve bölgemiz ateş çemberinden geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye’nin önündeki en büyük engeli kaldırarak ‘iç cephemizi’ güçlendiriyoruz. Bu sürecin hiçbir safhasında şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek bir tavır, davranış ve eylem içinde olmadık, asla olmayacağız”

Notun değerlendirme bölümünde AK Parti’nin kırmızı çizgilerine yer verildi.

“Terörsüz Türkiye kardeşlik siyasetinin zaferidir. Bu süreç asla bir, genel af-pazarlık ve taviz değildir. Devletimizin temel ilkeleri, milletimizin birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü asla tartışma konusu değildir. Şehitlerimiz ve Gazilerimiz bu Milletin Şehitleri ve Gazileridir. Bu sürecin hiçbir safhasında şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek bir tavır, davranış ve eylem içinde olmadık, asla olmayacağız.”