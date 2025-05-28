  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti TBMM Grup Yönetimi belirlendi
Takip Et

AK Parti TBMM Grup Yönetimi belirlendi

AK Parti'de mevcut TBMM Grup Yönetimi göreve yeniden seçildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti TBMM Grup Yönetimi belirlendi
Takip Et

AK Parti TBMM Grubu, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre TBMM Grup Yönetimi seçimi için Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında basına kapalı toplandı.

Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yasama süreçlerine ilişkin bilgilendirme sunumunun ardından seçimlere geçildi.

Yapılan seçim sonucunda Sivas Milletvekili Güler, Grup Başkanlığ'ına yeniden seçildi. Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da tekrar bu göreve getirildi.

Seçimlerle AK Parti TBMM Grubu Disiplin Kurulu ile Grup Denetçileri de belirlendi.

Gündem
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Mekke'de bulunan 8 vatandaşımız vefat etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Mekke'de bulunan 8 vatandaşımız vefat etti
TBMM’de ‘Terörsüz Türkiye’ trafiği: Devlet Bahçeli, Kurtulmuş'la görüştü
TBMM’de ‘Terörsüz Türkiye’ trafiği: Devlet Bahçeli, Kurtulmuş'la görüştü
İBB soruşturmaları: Şeyhmus Sarıboğa'nın 'etkin pişmanlık' ifadesi ortaya çıktı
İBB soruşturmasında 'etkin pişmanlık' ifadesi: Paraları elden teslim ettim
TMSF'ye geçen Papara'dan ilk açıklama: Fonların akıbeti belli oldu
TMSF'ye geçen Papara'dan ilk açıklama: Fonların akıbeti belli oldu
İstanbul Barosu davası başladı: İbrahim Kaboğlu ve 10 kişi hakim karşısında
İstanbul Barosu davası başladı: İbrahim Kaboğlu ve 10 kişi hakim karşısında
İstanbul’a 4 yeni millet bahçesi! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
İstanbul’a 4 yeni millet bahçesi! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak