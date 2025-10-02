  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, görevinden istifa etti
Takip Et

AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, görevinden istifa etti

Samsun'da, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Hayri Ağırlar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, görevinden istifa etti
Takip Et

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Hayri Ağırlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Görev yaptığımız süre içerisinde adil, dürüst, açık, katılımcı, halka yakın, duyarlı, birleştirici, pratik ve dinamik bir yönetici olmaya gayret ettik. Şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda bugün itibarıyla AK Parti İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

Bu çerçevede resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşların uyumlu çalışmasını sağlamak, devlet ile halkı birbirine yakınlaştırmak, ilçede sevgi, saygı ve güven ortamını geliştirmek en büyük hedefimiz oldu. Hiç şüphesiz yapılan bütün hizmetlerin ve yaşanan bütün güzelliklerin asıl sahibi siz Tekkeköylü hemşehrilerimizdir. Bizler açısından önemli güç kaynağı olan sevgi ve güveninizi hep hissettirdiğiniz için yürekten teşekkür ederiz. Tekkeköylü hemşehrilerimizin her birine yürekten teşekkür ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi.

Marmaris’te lüks otelde patlama meydana geldi: Yaralılar varMarmaris’te lüks otelde patlama meydana geldi: Yaralılar varGündem

 

TBMM'deki resepsiyona dair Özgür Özel'den ilk değerlendirme: Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinleyecek halimiz yokTBMM'deki resepsiyona dair Özgür Özel'den ilk değerlendirme: Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinleyecek halimiz yokGündem

 

Gündem
Narin Güran cinayeti davasında üç kişi tahliye edildi
Narin Güran cinayeti davasında üç kişi tahliye edildi
Tekirdağ Valiliği'nden Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama
Tekirdağ Valiliği'nden Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmaraereğlisi'ndeki depreme ilişkin ilk açıklama: 23 Nisan’daki depremin yarısı oldu, diğer yarısı bekleniyor
Üşümezsoy: 23 Nisan’daki depremin yarısı oldu, diğer yarısı bekleniyor
Son dakika... İstanbul'da da hissedilen deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı! Vali Gül: Herhangi bir hasar bilgisi alınmadı
İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem
Erdoğan'dan Sumud Filosu ile ilgili ilk açıklama: İsrail nasıl bir cinnet halinde olduğunu ispat etti
Erdoğan'dan Sumud Filosu ile ilgili ilk açıklama
TBMM'deki resepsiyona dair Özgür Özel'den ilk değerlendirme: Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinleyecek halimiz yok
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasını dinleyecek halimiz yok