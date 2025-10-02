AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, görevinden istifa etti

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Hayri Ağırlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Görev yaptığımız süre içerisinde adil, dürüst, açık, katılımcı, halka yakın, duyarlı, birleştirici, pratik ve dinamik bir yönetici olmaya gayret ettik. Şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda bugün itibarıyla AK Parti İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

Bu çerçevede resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşların uyumlu çalışmasını sağlamak, devlet ile halkı birbirine yakınlaştırmak, ilçede sevgi, saygı ve güven ortamını geliştirmek en büyük hedefimiz oldu. Hiç şüphesiz yapılan bütün hizmetlerin ve yaşanan bütün güzelliklerin asıl sahibi siz Tekkeköylü hemşehrilerimizdir. Bizler açısından önemli güç kaynağı olan sevgi ve güveninizi hep hissettirdiğiniz için yürekten teşekkür ederiz. Tekkeköylü hemşehrilerimizin her birine yürekten teşekkür ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi.