AK Parti, terör yasasının çerçevesini çizecek

BESTİ KARALAR/ANKARA

İYİ Parti ile DP dışında, Meclis’te grubu bulunan ve temsil edilen partiler süreçle ilgili atılacak demokratik ve yasal adımlara ilişkin görüş ve önerilerini 28 Kasım’a kadar komisyona sunacak. PKK’nın silah bırakma kararının ardından, iktidar uzun süredir yasal düzenlemeler için çalışmalarını yürütüyor.

AK Parti’nin 28 Kasım Cuma günü komisyona sunması beklenen önerileri arasında;

■ “Eve dönüş” projesiyle birlikte sürecin ilk aşaması olarak Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Terörle Mücadele Kanunu’nda (TMK) ‘silah bırakan terör örgütü ve üyelerinin’ açık tanımı yapılacak.

■ Kod kanun olarak sürecin amacı ve kapması çizilecek.

■ Şu anda cezaevinde olan ve teröre yardım yataklık eden, suça karışmayan ve terörü fikir olarak savunanların tahliye edilmesi önerilecek.

■ Çıkarılan raporlar çerçevesinde infaz düzenlemesi devreye girecek. Terör örgütü üyelerinin suçlarının niteliğine göre, ‘etkin pişmanlık, denetimli serbestlik, koşullu salıverme’ gibi infaz düzenlemelerinden yararlanmalı sağlanacak.

■ Suça karışmayan ve infaz düzenlemesinden yararlananların topluma kazandırılması amacıyla farklı farklı adımlar atılacak.

■ Yaşamının geri kalan kısmını Türkiye’de geçirmek isteyen örgüt yöneticilerinin durumlarını ise ayrı olarak değerlendirilmesi talep edilecek.

Bölgede yaklaşık 29 yıldır devam eden koruculuk sisteminin de kademeli olarak kaldırılması önerilecek.

CHP, siyasi tutukluların tahliyesi, Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu gibi suçlarda düzenleme yapılmasını ve bu önerilerinin ortak metinde yer almasını isteyecek.