AK Parti'de 3 yeni başkanlık geliyor: Genel başkan yardımcılığı sayısı 22’ye çıkacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre tüzük çalışmalarını tamamlayan parti kurmayları, genel başkan yardımcılıklarına 3 yeni başkanlık daha eklemeyi düşünüyor.

Genel başkan yardımcılığı sayısı 22’ye çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onay vermesi hâlinde bu yeni başkanlıkların; Kültür, Sağlık ve Türk Devletleri/Dünyası İle İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı olması bekleniyor. Böylelikle mevcut 19 olan genel başkan yardımcılığı makamı sayısı 22’ye çıkacak.

AK PARTİ MYK'daki üye sayısı da 30 olacak

Halihazırda bulunan Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'ndan Kültür ayrılacak. Böylelikle daha geniş kapsamlı çalışmalar yürütülebilecek.

Sağlık alanında kurulması planlanan yeni birim ise vatandaş ile direkt temas sağlayıp sorun ve sıkıntıları yerinde tespit edecek, çözümü için politika üretecek.

Öte yandan, yeni kurulacak birimlerle AK Parti MYK’daki üye sayısı da 30 olacak.