AK Parti, ‘üç gün’ kampa girecek

BESTİ KARALAR / ANKARA

Üç gün sürecek kamp toplantısı 26 ile 28 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında partinin yönetim kadroları, bakanlar, milletvekilleri ve parti kurucu üyelerinin katılacağı istişare toplantısında yeni dönemin hedefleri masaya yatırılacak. Kampın ana eksenini yeni dönem hedefleri oluştururken, yeni anayasa çalışmaları, "terörsüz Türkiye" süreci, ekonomi ve seçim çalışmaları başlıklarının yanı sıra iç ve dış politika, güvenlik ve küresel gelişmeler ele alınacak. Bakanların ayrı ayrı sunum yapacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesinde dış politika ve güvenlik konuları da kampın gündem başlıkları arasında yer alacak. AK Parti 9 günlük Kurban Bayramı süresince ev ziyaretlerinde bulunan milletvekillerinin hazırladığı raporlar da kamp toplantısında değerlendirilecek. Vatandaşın, “AK Parti’ye” güveninin azalıp azalmadığı, beklenti ve şikayetleri ele alınacak.

AK Parti, Meclis’in temmuz sonunda tatile girmesi ile birlikte parti yöneticileri ve milletvekilleri ağustos ayında sahaya inecek. AK Parti, iki önemli konuyu halka anlatacak, anketlerle beklenti ve görüşleri bir kez daha sorulacak. Terörsüz Türkiye hedefinde bir taraftan yasal düzenlemeler için hazırlık yapılırken, bir taraftan da seçmene sürecin tamamlanması için sona gelindiği aktarılacak. AK Parti’nin hedefleri arasında yer alan ikinci önemli başlık yeni anayasa olacak. AK Parti’nin, 2027’nin ilk aylarında Meclis gündemine getirmeyi planladığı yeni anayasa için “neden yeni bir anayasa” diye halka soracak.