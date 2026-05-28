AK Parti ve CHP, 3 bayramın ardından yeniden bayramlaşacak

Bugün, bayramın ikinci günü partiler arasında bayramlaşma ziyareti gerçekleşecek.

Ziyaretlerin ana gündem başlığı ise CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Ortadoğu'daki gelişmeler olacak.

AK Parti ve CHP bayramlaşacak

AK Parti ve CHP, belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle üç bayramdır bayramlaşmıyordu. CHP yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası iki parti bayramlaşma kararı aldı.

AK Parti, 16 partiyle karşılıklı bayram ziyaretleri yapacak. O partiler arasında CHP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de yer alıyor.

CHP ise bayramlaşma programları mutlak butlan tartışması gölgesinde gerçekleşecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi CHP'ye gitmeyecek.

Özel Meclis'te

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise TBMM'de ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu.

Genel Merkeze gitmeme kararı alan muhalefet partileri, Meclis'teki CHP heyetini ziyaret ederek Özel'e desteklerini ifade edecek.

MHP'nin bayram programı

MHP’de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak.

MHP’yi sırasıyla DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri de ziyaret edecek.