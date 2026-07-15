Süreçle ilgili görüşme trafiği başladı: Çerçeve yasa DEM heyetine ulaştı
Terörsüz Türkiye hedefinde, yasal düzenleme ile ilgili ilk görüşme trafiği başladı.
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Besti KARALAR - ANKARA
AK Parti heyeti hazırlanan çerçeve yasa taslak metnini DEM Heyetine ulaştırdı.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ile DEM İmralı heyeti Pervin Buldan ile Mithat Sancar bir araya geldi. Görüşmede süreçle ilgili yasal düzenleme üzerinde görüş alış verişi yapıldığı öğrenildi.