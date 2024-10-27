AK Parti ve DEM Partili vekiller araya girdi, Şenyaşar ile Yıldız aileleri barıştı

Şanlıurfa Suruç’ta 2018 yılında çıkan silahlı kavgada Şenyaşar Ailesi'nden 3, Yıldız ailesinden 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili görülen davanın geçen hafta görülen duruşmasında, saldırıda babası ve iki kardeşini kaybeden Fadıl Şenyaşar ile AK Partili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Celal Yıldız, Enver Yıldız ve Mekail Şimşek de tahliye edildi.

Tahliyelerin ardından Pazar günü AK Partili TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ile DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Suruç’a giderek iki aileyi barıştırmak için görüşmeler yaptı.

El sıkıştılar

Görüşmelerin olumlu sonuç vermesiyle bir barış yemeği organize edildi. Bugün Urfa'da düzenlenen ve çok sayıda siyasetçinin katıldığı barış yemeğinde Ferit Şenyaşar ile İbrahim Halil Yıldız el sıkıştı. Bugün yapılan Barış yemeğine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, TBMM Grup İdare Amiri İbrahim Eyyüpoğlu, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, AK Parti MKYK üyesi İbrahim Halil Yıldız başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, kanaat önderi ile Şenyaşar ve Yıldız ailelerinin mensupları katıldı.

Barış töreninde konuşan Cevdet Yılmaz, "Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder, Abdülhamit Gül, Ahmet Türk... Bu dört isim gerçekten özel bir çaba sarf etti, huzurunuzda hepsine teşekkür ediyorum" dedi.