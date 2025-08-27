AK Parti ve MHP milletvekilleri Gazze’ye gitmeyi planlıyor

BESTİ KARALAR

AK Partili ve MHP’li milletvekillerinden oluşan heyet Gazze’ye gitmeyi planlıyor. CHP’de, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik katliamlarıyla ilgili Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmaya hazırlanıyor.

İsrail ordusunun Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne düzenlediği ve çoğunluğu gazeteci 20 kişinin öldüğü saldırı sonrası Türkiye harekete geçiyor. Tepkiler yüksek sesli dile getirilirken, iktidar ve muhalefet partileri Gazze için harekete geçti. AK Partili ve MHP’li milletvekillerinden oluşan heyet Gazze’ye gitmeyi planlarken, CHP’de, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik katliamlarıyla ilgili Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmaya hazırlanıyor.

CHP, Cumhur İttifakı ortakları dışında Meclis’te bulunan muhalefet partileri ile de görüşerek bu hafta içinde Meclis Başkanlığı’na dilekçe vermeye hazırlanıyor. CHP Grup yönetimi, Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmak için muhalefet partileri ile görüştü. AK Parti ve MHP dışındaki partilerin, CHP ile ortak imza ile bu hafta içinde Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmaya hazırlanıyor.

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP’nin ise, CHP’nin çağrısına destek verme konusunda henüz bir karar almış değil.

Meclis toplanacak mı?

İçtüzüğe göre, TBMM Başkanı doğrudan gerek görürse toplantı çağrısına karar verebiliyor. Üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan gerekçeli önergedeki çağrı istemini ise en geç 7 gün içinde yerine getiriyor. Olağanüstü toplantının başlayabilmesi için birleşimin başında yapılan açılış yoklamasında en az 200 milletvekilinin Genel Kurulda hazır bulunması gerekiyor. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa çağrı düşmüş oluyor. Konu üzerinde gerekli işlemler tamamlanınca, TBMM çalışmaların devamına karar vermediği takdirde tatile veya ara vermeye devam ediliyor.

Bu durumda, Meclis’teki diğer muhalefet partilerinin CHP’ye destek vermesi halinde Genel Kurul’un toplanmasında sıkıntı görünmüyor. Ancak, AK Parti ve MHP’nin çağrıya destek vermemesi halinde Gazze önergesi gündeme alınmadan düşecek.

Meclis’in olağanüstü toplanması halinde iktidar ve muhalefet partilerinin tam kadro Meclis’te olması için partiler milletvekillerini Ankara’ya çağıracak.