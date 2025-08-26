AK Parti ve MHP’den ortak ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması

Program, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) içerisinde yer alan bir restoranda gerçekleştirildi. Kahvaltı ile başlayan programa partililer ve basın mensupları katılım gösterdi. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve MHP İl Başkanı İsmail Candemir, yaptıkları ortak basın açıklaması ile ‘Terörsüz Türkiye’ hakkında önemli mesajlar verdi.

"Türk, Kürt ve Arap hep birlik ve beraberlik içinde olacağız"

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Bugün burada, 'Terörsüz Türkiye' idealine olan inancımızı ve kararlılığımızı, Eskişehir’den yükselen güçlü bir sesle duyurmak için kıymetli başkanlarımızla bir aradayız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı gibi ‘Biz birlikte Türkiye’yiz, birlikte güçlüyüz.’ Bu sözler, sadece bir mesaj değil; terörün karanlığına karşı, milletimizin iradesini ortaya koyan bir duruştur. Aynı şekilde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin milli duruşu ve terörle mücadeledeki sarsılmaz kararlılığı, bizim için hem yol gösterici hem de güç kaynağıdır. Bu vesileyle, terör örgütü PKK’nın lağvedilmesi ve silah bırakmasındaki süreç boyunca gösterdikleri liderlikleri ve devlet adamlıkları için her 2 genel başkanımıza da şükranlarımı arz ediyorum. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımızın Malazgirt’te ifade ettiği gibi ‘Terörsüz Türkiye’ yolunda artık son düzlüğe girmiş bulunmaktayız. Bu süreçte asla provokasyonlara kapılmayacak saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz, birlik, beraberliğimizi hedef alan tüm saldırılarla omuz omuza vererek beraberce mücadele edeceğiz. Türk, Kürt ve Arap hep birlik ve beraberlik içinde olacağız" dedi.

"Perde arkasında, kapı aralarında herhangi bir pazarlık söz konusu değildir"

MHP İl Başkanı İsmail Candemir ise "Biliyorsunuz ki 1 Ekim tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın meclis açılışında yaptığı konuşma üzerine, birlik ve beraberlik mesajları üzerine bilge liderimiz Devlet Bahçeli meclisteki sırasından kalkarak DEM partinin sırasına giderek el uzattı kendilerine. Türkiye partisi olarak. Bununla birlikte Türkiye'de bir süreç başladı. 15 Ekim civarıydı zannedersem DEM parti yetkilileri iradelerini İmralı'da olduğunu belirttiler. Bilge lider Devlet Bahçeli 22 Ekim'de meclis grup toplantısında yaptığı buluşmada bir çağrıda bulundu, ‘Gelin terörü bitirelim.’ Bakın arkadaşlar bir şeylere çok dikkat etmek gerekiyor. Biliyorsunuz ki FETÖ kalkışmasından sonra meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı ile birlikte terörle mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir mesafe katetti. Düne kadar şehirlerde bombalar patlıyordu.

"Sınır ötesi operasyonlarla güvenli bölgeler oluşturuldu"

Sınırlar içerisinde hiçbir terör eylemi kalmayacak duruma getirildi. Sınır ötesi operasyonlarla güvenli bölgeler oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle dünyanın neresinde olursa olsun mücadele edecek kudrete sahiptir ama bizim Türk ve Türkiye vizyonu için birlik. içeride sağlamamız gerekiyordu. Liderimizin bu çağrısından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle birlikte bugün artık ‘Terörsüz Türkiye’ bir devlet projesi, devlet politikası haline gelmiştir. Bizler de Eskişehir'de bulunan Cumhur İttifakı teşkilatları olarak 2 liderimizin gösterdiği yolda hep birlikte beraber olarak hedefe doğru gitmekteyiz. Liderimizin başından beri belirttiği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında üstüne basarak söylediği; bu bir algı süreci değil, bu bir pazarlık süreci değil. Mehmetçiğin bir damla kanı akmadan, bir tane annenin bir damla gözü gözyaşı akmadan, bir babanın saçına ak düşmeden eğer bu süreci bitirebileceksek bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Birilerinin dediği gibi perde arkasında, kapı aralarında herhangi bir pazarlık söz konusu değildir" şeklinde konuştu.