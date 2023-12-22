AK Parti ve MHP'den yerel seçimlerde 30 büyükşehirde iş birliği kararı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Türkiye genelinde 30 büyükşehirde AK Parti ve MHP'nin ortak adayı destekleyeceğini açıkladı. Manisa ve Mersin'de MHP'nin, 28 büyükşehirde AK Parti'nin adayı desteklenecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti ve MHP heyetlerinin gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

CNN Türk'ün haberine göre, AK Parti ile MHP'nin nasıl bir iş birliği gerçekleştireceği merak edilirken Yıldız, "30 büyükşehirden 28'inde AK Parti, Manisa ve Mersin'de ise MHP aday gösterecek" açıklamasında bulundu.

51 ilin 22'sinde seçime ayrı ayrı girilecek.

Ahlat'ta AK Parti'nin Söğüt'te ise MHP'nin adayının desteklenecek.