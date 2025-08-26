Besti KARALAR/ANKARA

AK Parti ve MHP li milletvekilleri Gazze ye gidiyor. Türkiye, 25 Ağustos 2025’te Gazze’deki Nasser Hastanesi'ne düzenlenen saldırıya karşı güçlü bir tepki gösterdi. 5’i gazeteci 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırı uluslararası tepkiye neden olurken, AK Partili ve MHP’li milletvekillerinden oluşan heyet Gazze’ye gidiyor.

Sivil toplum örgütleri de katılacak

Cumhur İttifakı milletvekilleri Gazze’ye gidiyor. AK Partili ve MHP’li milletvekillerinden oluşan heyet Gazze’ye gidiyor. Günü birlik olarak düşünülen programa eski milletvekilleri ve sivil toplum örgütlerinin de katılacağı belirtildi.