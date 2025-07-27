AK Parti ve MHP destek verdi: Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ağladı!

Bilecik Belediyesi ile Alve İnşaat arasında yaşanan AVM krizi sonrası, 25 adet taşınmazın satışı ve satış yetkisi konusunun görüşüldüğü belediye meclisi olağanüstü toplandı. AK Parti ve MHP üyelerinin de desteğiyle taşınmazların satışına ilişkin yetki belediye başkanlığı ve encümene oy birliğiyle verildi.

Taşınmazlar için yetki onaylandı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, mecliste 25 taşınmaz arasında bulunan Eski Otogar'a ait ticari 3 parselin satışından vazgeçildiğini açıkladı. Satış yetkisi talebinden bu 3 parsel çıkarılırken, kalan taşınmazlar için yetki onaylandı.

Hatırlanacağı üzere, Alve İnşaat ile belediye arasında imzalanan protokolün firmanın tek taraflı feshetmesi üzerine, belediyenin tahsil edemediği borca karşılık haciz işlemi başlatılmıştı. Bu gelişmeler ışığında, belediye meclisi satış ve yetki konusunu ele aldı.

Melek Mızrak Subaşı gözyaşlarına hakim olamadı

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, meclis kararının ardından duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

AK Parti ve MHP grubu yaşanan süreçte Bilecik halkının çıkarları doğrultusunda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın her zaman yanında olduklarını belirttiler. Bilecik'in geleceği ile bir firmanın oynamasına asla izin vermeyeceklerini söyleyen AK Parti ve MHP grubunun sözleri sonrası CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı gözyaşlarına hakim olamadı.