AK Parti Yazıcı'dan yeni anayasa için referandum mesajı: Milletin onayına sunacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bolu Abant'ta düzenlenen 'AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Batı Karadeniz Bölge Toplantısı'nın açılışında konuştu. "Anayasa yapmak milletin hakkıdır. Anayasayı millet yapar" diyen Yazıcı, 1950 seçimlerinden sonra 1961 ve 1982 anayasalarının darbeciler tarafından yapıldığını belirtti. Yazıcı, "Hazırlık aşamalarında kimi kesimlerden destek almışlar ama nihayetinde son halini karara bağlamak ve milletin onayına sunmak suretiyle 'Anayasa budur' diyen ekip, cunta ekibi olmuştur. Millet de bir an önce cuntanın çekilip gitmesi için bu anayasaları hiç irdelemeden onaylamış" ifadelerini kullandı.

"82 Anayasası yamalı bohçaya döndü"

1982 Anayasası'nda 19 kez değişiklik yapıldığını anımsatan Yazıcı, şöyle devam etti:

"En önemli değişikliği de 15 Temmuz'daki gaddar, alçak darbe teşebbüsünden sonra Cumhur İttifakı öncülüğünde Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ni yürürlüğe koymuşuz. Bütün değişikliklerle anayasa yamalı bohçaya dönüşmüş. Olması gereken kurumlar, kurallar var, yer almamış. Olmaması gerekenler var, yer almış. Bu millet baştan sona yepyeni anayasa yapma hakkını artık kullanmalıdır, böyle düşünüyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Elbette yepyeni anayasayı birlikte, Meclis'te konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı anlayışla gerçekleştireceğiz. Millet sonuçta karar verecek."