AK Parti yüksek enflasyonun nedenlerini araştırdı

BESTİ KARALAR

Katılımcıların yüzde 21.1’i ‘üretim yetersizliği’ derken, yüzde 10.1’i ‘yönetimin kötü’ olmasını gösterdi. Üçüncü sırayı yaşanan savaşlar alırken, enflasyonu, “AK Parti-İktidar-Hükümet başarısızlığı” olarak görenlerin oranı yüzde 4.7 olarak yansıdı. Enflasyonun nedenleri arasında Merkez Bankası’nın faiz kararları da yer aldı.

MB faiz kararları sahadan elde edilen verilere şöyle yansıdı: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB), faiz indirim gerekçelerine rağmen, katılımcıların yüzde 41.9’u faiz indirimlerinin enflasyona yol açacağını düşünürken, yüzde 41.6’sı aksini savunarak kamuoyundaki önemli bir fikir ayrılığını ortaya koyduğu gözlendi.

Özellikle genç yaş grupları (35-44 yaş grubu) yüzde 52.3 ‘evet’ diyerek faiz indirimlerinin enflasyonu tetikleyeceği endişesinin en yüksek seviyede dile getiren kesim olarak yansıdı rapora.

Katılımcılara, yüksek enflasyonun ana nedenleri soruldu. Ortaya çıkan veriler kamuoyu araştırmasına şöyle yansıdı: Yüzde 21.1’lik katılımcı ‘üretim yetersizliğine’ işaret ederken, bu oranı 10.1 ile ‘yönetimin kötü olması’ izledi. Yüzde 9.1’e göre dünyadaki savaşların da enflasyonu olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekildi. Katılımcılar, “fazla tüketimin” de enflasyonu olumsuz etkilediğini yüzde 6.5’lik bir oranla gösterdi. Katılımcılar, enflasyonun nedenlerinden bir tanesini de yüzde 4.7’lik bir oranla “AK Parti-İktidar-Hükümet başarısızlığı” olarak gösterdi.

Bu verilerle birlikte katılımcılara, ‘ekonomi yönetimine duyulan güven” de soruldu. Toplumun ekonomi yönetimine duyduğu ortalama güven skoru, Ağustos ayındaki 2,25 seviyesinden, Eylül ayında 2,12’ye gerilediğine dikkat çekildi.

Bu düşüşün ardından ‘ekonomi yönetimine güvenmiyorum’ diyenlerin oranının yüzde 27,6’dan yüzde 38,7’ye yükseldiği gözlendi.